Подписчики Водонаевой раскритиковали её за грубые высказывания о полных людях

Скандальная экс-участница Дома-2 снова столкнулась с критикой в свой адрес. На этот раз поклонники обвинили её за грубые высказывания о полных людях. В сети набросились на Алену Водонаеву за пост о толстых людях

36-летняя Алёна Водонаева прилетела в Лос-Анджелес вместе со своим мужем Алексеем и сыном от первого брака Богданом. Телеведущая подробно рассказывает своим фанатам, чем они занимаются в городе. Совсем недавно Алёна посетила парк развлечений и выложила в Instagram видео, где засняла полную девушку в короткой розовой юбке, - сообщает teleprogramma.pro. Телеведущая считает, что люди должны скрывать свои недостатки. «Если вы — толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. Не делайте из себя посмешище в публичных местах. Не надо открывать руки, если они толстые», - написала Водонаева на своей страничке. Алена также заявила, что большинство людей виноваты сами в своём весе, а не потому, что страдают какими-либо заболеваниями.

На резкие слова телеведущей отреагировали её поклонники. Они раскритиковали Водонаеву не только за её грубые слова, но и на то, что снимает людей на камеру без их ведома. «А оскорблять-то зачем?!», «Слишком категорично выражаетесь, Алёна», «Алёна, откуда у вас столько злости?», «Чего ж в лицо её не сказала? Из-под тишка все смелые снимать», - прокомментировали подписчики.