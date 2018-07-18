Посмеялась над прессой, Кристина Замир объяснила выдумку об интрижке с Тарасовым

Кристина Замир - победительница и финалистка различных конкурсов назвала шуткой историю про свою интрижку с Тарасовым. Девушка решила расставить все точки над i и объяснила, что никакую семью она не разрушала, а просто решила «посмеяться над прессой».

«Ребята, давайте остановимся. Все принимает уже какой-то не здоровый оборот Максимум что было - "посмеяться над прессой", потому что я шокирована на сколько можно все вывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком. Ваши предположения, ну просто очень удивляют. Я не имею ничего против семьи Тарасовых и поздравляю их с рождением дочки», - оправдывалась Замир в Instagram.

Пользователи решили, что шутка получилась не очень удачная, зато популярности самой Кристине она добавила. А девушка сама спровоцировала слухи недвусмысленными намеками, а потом на своей странице публиковала скриншоты статей и газетных заголовков.

«Такой тупой хайп вообще. Когда действительно что-то есть, это не выставляют, как это делаешь ты», «Да, детка, ты звезда, пропиарилась на чужой славе», «Представляю, как Тарасов пожалел о фото с поклонницей», «Благодаря Бузовой люди узнали, кто такой Тарасов. Теперь еще и его девушек знают. Бузову благодарить должны все, столько популярности обрели, что Костенко, Тарасов и вот эта Мисс Дубаи», - написали пользователи в комментариях.

Напомним, Кристина опубликовала фото с Дмитрием Тарасовым и подписала его «Бузова прости, но в жизни он намного лучше». А, когда подписчики начали задавать вопросы, девушка уклончив ответила, что «это уже личное, которое никогда не будет публичным». Эта двусмысленность и породила слухи и сплетни в Сети.