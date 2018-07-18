Сваха Роза Сябитова: русские женщины счастливы только с соотечественниками
18 июля 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Перспектива выйти замуж за иностранца и уехать на ПМЖ за границу всегда привлекала русских женщин. Прошедший мундиаль оставил в сердцах россиянок теплые воспоминания и надежды на лучшее будущее.
Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», телесваха Роза Сябитова опровергла страсть русских красавиц к иностранцам и заступилась за наших мужчин.
По её словам, такие данные появились именно на волне мундиаля, на который приехало много красивых иностранцев.
"Во-первых, чемпионат просто создал определённые условия. И всё-таки большая часть молодых россиянок не собирается за границу. Поэтому у девчонок возникла некая мотивация — даже те девушки, которые никогда не собирались и не собираются за границу, на волне этого интернационализма, наверняка, пересмотрели свои взгляды на брак с иностранцем. Потому что к нам приехали на чемпионат молодые, красивые мужчины. И само событие отвлекло их от общей жизни и от российских мужчин. Так что, российские мужчины тут совершенно не при чём. Грешить на них нельзя", — заявила Сябитова порталу НСН.
Сабитова считает, что мимолётное знакомство на чемпионате ещё не повод задумываться об эмиграции. А тех, кто всё же решиться соединить свою жизнь с гостем мундиаля, ждут более серьёзные проблемы.
"Приехали красавцы, и остановить любовь было практически не возможно. Но я считаю, это издержки плохого воспитания, даже неправильного воспитания матерей, которым всё равно, что происходит с их дочерями, и это беда молодых девушек",- сетует она.
Эксперт говорит о том, что русские женщины могут быть счастливы только рядом с соотечественниками.
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