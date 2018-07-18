Сергей Шнуров может стать новым героем шоу «Холостяк»

Новым героем шоу «Холостяк» может стать известный рок-исполнитель Сергей Шнуров. Развод музыканта с супругой Матильдой сделал его желанным женихом для многих российских барышень. Музыкант в настоящее время свободен и готов к романтическим приключениям и любовным авантюрам.

К съемкам программы приступят только в следующем году, а саму лав стори зрители увидят лишь весной 2019 года. Пользователи Сети ждут подтверждения этой информации от самого лидера группы «Ленинград» и гадают, а будит ли его сердце и постель все еще свободны на момент съемок шоу.

Часть зрителей уверены, что их ждет такая же подстава как с Егором Кридом, другие же решили, что Шнуров и правда надеется найти любовь с помощью телевидения.