"У него одновременно было 8 таких дурочек", рассказала экс-любовница Домогарова

Образ героя-любовника актеру Александру Домогарову всегда удавался лучше всего. А уж о его любовных похождениях в театре просто ходили легенды. И не случайно. Как призналась одна из его бывших любовниц актриса Айгуль Мильштейн «таких как она дурочек у него одновременно было минимум по 8 штук». Она же и рассказало о подробностях личной жизни актера.

По словам экс-любовницы, отношения со звездным актером продолжались полтора года, а вот секс с ним вовсе не был пределом мечтаний для женщины. «Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян. За все время наших отношений я всего два раза видела его трезвым. Домогаров испорчен вниманием женщин. Они вешаются на него, пишут, звонят… Таких как я, кому он периодически по шаблону писал эсэмэску со словами «хочу тебя», было восемь. Минимум. Каюсь, я потихоньку порылась в его телефоне и ахнула - эротическая переписка у него была и с Катей, и с Клавой, и с Наташей, и с Леной, и с Викой, и еще с парой-тройкой дурочек», - приводит ироничные слова актрисы издание oane.ws.

Это уже позже Айгуль удалось выяснить, что Наташа – это Наталья Громушкина, третья жена Домогарова, отношения с которой не прекращались и после развода. Хотя сама Наталья всегда утверждала, что они просто сохранили с Александром хорошие отношения.

Недавно актеру исполнилось 55 лет, и он заметно поубавил свой пыл в амурных делах. Но вот дамы до сих пор готовы соревноваться за внимание знаменитого героя-любовника.