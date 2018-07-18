Анна Седокова призналась, что у нее произошел нервный срыв
18 июля 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Анна Седокова призналась, что у нее произошел нервный срыв. Причиной случившегося стала борьба с бывшим мужем за право опеки над шестилетней дочерью по имени Моника.
Артистка заявила, что никому не могла рассказать о всей сложности ситуации, хотя в действительности ей хотелось кричать от боли. Седокова подчеркнула, что младшая дочка всегда являлась для нее абсолютной любовью и светом. Когда Монику забрали, а еще заявили, что Анна ужасная мать, у нее произошел настоящий нервный срыв, передает "СтарХит".
К настоящему моменту все острые углы удалось сгладить: девочка половину времени будет проводить с мамой, а другую половину – с папой в США.
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