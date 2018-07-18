Известная актриса и кулинар раскрыла секрет, как обмануть организм

Известная актриса, ведущая кулинарных телешоу Юлия Высоцкая раскрыла секрет, как обмануть организм, который захотел и требует вредной еды. Высоцкая сама придерживается правильного питания и своего мужа режиссера Андрей Кончаловского держит в "ежовых рукавицах".

Как-то Андрей Сергеевич сетовал, что телезрителям Юлия рассказывает о вкусной еде, а его кормить только гречкой.

Высоцкая разместила в Instagram таблицу, благодаря которой можно понять, что и чем можно заметить, если хочется сразу проглотить целую плитку шоколада. Актриса считает, что если прислушиваться к своему организму, можно избежать многих заболеваний.

"Если каждый раз при выборе еды прислушиваться к своему организму и различать, чего именно ему не хватает в настоящий момент, то многих проблем со здоровьем можно будет избежать и не понадобятся никакие диеты", - подписала Юлия инфографику.

Оказывается, когда сильно хочется шоколада, человеку не хватает магния. Пополнить организм магнием можно поев на обед листья салата. Если вдруг нетерпимо захотелось кофе, значит организм сигналит о дефиците серы и фосфора. Можно кофе заменить клюквой.

Сама Юлия Высоцкая ест на ужин черешню. А ее поклонники: "смузи из черники и нектарина". Делятся информацией, что приготовили на ужин: "Арбуз, нектарин, черешня". "А у нас малина", "У нас груши", "А у нас клубника с фермы", - пишут в комментариях.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)9 Июл 2018 в 12:38 PDT

Публикация от Высоцкая Life (@jvlife.ru)10 Июл 2018 в 8:45 PDT

После таких ужинов Юлия Высоцкая выглядит так: