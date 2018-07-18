Теннисистку Шарапову критикуют в соцсетях за "возрастные" наряды
18 июля 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Марии Шараповой резко отреагировали в социальных сетях на образы 31-летней спортсменки. Как пишут её почитатели, такие неудачные наряды только прибавляют возраст их кумиру.
На одном из последних снимков спортсменка позирует в платье-рубашке белого цвета и босоножках с плоской подошвой. Поклонники сравнили Шарапову с «отчаянной домохозяйкой», пишет teleprogramma.pro. Фанаты отметили в комментариях, что платье спортсменке «не идёт», и она «состарилась». Однако нашлись те, кто поддержал Марию в таком выборе, оценив по достоинству её внешний данные. «Утонченная девушка, все на месте и все к месту», «Красивая молодая женщина», - пишут поклонники.
Сама Мария на обидные слова в свой адрес никак не отреагировала. Она привыкла к бурным обсуждениям фанатов и не обращает внимания на завистников.
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