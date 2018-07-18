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Виктория Дайнеко не исключила, что может вернуться к бывшему мужу

18 июля 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Дайнеко не исключила, что может вернуться к бывшему мужу
фото: globallookpress.com

Известная российская певица Виктория Дайнеко удивила поклонников новым признанием. Артистка не исключила, что в будущем может вернуться к своему бывшему мужу – барабанщику Дмитрию Клейману.

Виктория Дайнеко призналась, что регулярно посещает психотерапевта

Виктория Дайнеко призналась, что регулярно посещает психотерапевта

Одна из фанаток спросила Дайнеко, пропали ли ее чувства к экс-супругу, на что та ответила, что иногда они возвращаются,  передает "7 Дней". Виктория уточнила, что жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые отношения проверяются не только временем и расстояниями, но и расставаниями. "Главное – не зарекаться", – заключила певица.

Ранее поклонники уже заметили, что Дайнеко и Клейман смогли наладить отношения, хотя до этого публично сыпали обвинениями в адрес друг друга.

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