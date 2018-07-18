Ксения Собчак высказалась о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак наконец отреагировала но сообщения в сети о ее второй беременности. Собчак и ее муж актер Максим Виторган - родители мальчика Платона. После того, как Ксения баллотировалась на пост президента России, через некоторое время появились настойчивые слухи о беременности Собчак. Мама Собчак рассказала о беременности дочери

Ксения Собчак полетела на день по работе в другой город и на борту самолета прочитала в одной из газет о своей жизни такое, о чем и не подозревала. Собчак заинтересовала статья, в которой описывается, как хорошо она выглядит во время беременности.

Известно, что Ксения Собчак упорно борется за свою фигуру. Она никогда не была толстой и делает все - спорт, диета, детокс-программы - во избежание набрать лишние килограммы.

Ксения и своего мужа Максима вынудила похудеть. "Осталось совсем немножко, и можно в отпуск брать купальники , а не ходить печально в костюме водолаза по пляжу", - написала недавно Собчак в Инстаграм. Худела. За неделю сбросила 4 килограмма. Вряд ли бы беременная женщина занялась похудением.