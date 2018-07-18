Мать Сергея Зверева-младшего призналась, что хотела избавиться от ребенка

Биологическая мать Сергея Зверева-младшего накануне призналась, что пыталась избавиться от ребенка. На днях молодой человек после длительных поисков наконец смог найти свою настоящую родительницу.

Виктория Парфенова, уроженка Иркутска, много лет назад произвела на свет недоношенного малыша, а впоследствии и вовсе отказалась от сына. Как сообщает "СтарХит", женщина призналась, что испугалась и решила убежать от проблем. Более того, она рассказала, что ей было всего двадцать лет, когда она поняла, что ждет ребенка.

Отношения с мужем тогда у нее были не слишком хорошими, поэтому будущая мать побоялась остаться одна с малышом. Сначала она пыталась избавиться от будущего ребенка, а затем, когда мальчик родился, отказалась от него.