Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева заявила, что телеведущая и певица Ольга Бузова "утерла нос" своему бывшему мужу. Артистка развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году.

Водонаева заявила, что следует бежать от мужчин, которые после расставания забирают свои подарки. Об этом Алена сообщила после того, как узнала, что спортсмен выставил на продажу два автомобиля, один из которых ранее принадлежал Ольге.

Как уточняет "СтарХит", ссылаясь на слова экс-участницы "Дома-2", далеко не всем удается после брака с обеспеченным мужчиной сохранить высокий материальный уровень, однако Бузова является счастливым исключением. Многие полагают, что Ольга сейчас зарабатывает больше, чем Тарасов.