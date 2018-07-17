Глюк’оZа опубликовала фото в откровенном купальнике
17 июля 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Глюк’оZа, Наталья Чистякова-Ионова опубликовала фото, на котором позирует в очень открытом купальнике и демонстрирует идеальное тело. Некоторые поклонники считают, что это слишком откровенно для молодой мамы.
Наталья снялась в серебристом слитном, но очень миниатюрном купальнике, которые едва прикрывает ее грудь. Поклонники удивляются, куда смотрит ее муж. Другие отмечают, что фигура у Натальи шикарная, всем бы такую.
Напомним, Чистякова-Ионова мама двоих детей.
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