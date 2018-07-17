Лера Кудрявцева рассказала Гузеевой о ссоре с Володиной
17 июля 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Лера Кудрявцева в Facebook поинтересовалась у подписчиков о работе нянь из Филиппин. На это откликнулась Лариса Гузеева, посоветовав спросить об этом у известного астролога Василисы Володиной.
В ответ Лера рассказала, что Володина удалилась из Инстаграма телеведущей. Ей не понравилось употребление Лерой ненормативной лексики. Гузеева этому очень удивилась, отметив, что телевизор иногда "сносит голову случайным людям".
В начале июня Лера Кудрявцева впервые открыто заговорила о беременности. До этого момента 47-летняя знаменитость не комментировала слухи о скором пополнении в семействе, несмотря на обсуждения в сети.
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