Лера Кудрявцева рассказала Гузеевой о ссоре с Володиной

Лера Кудрявцева в Facebook поинтересовалась у подписчиков о работе нянь из Филиппин. На это откликнулась Лариса Гузеева, посоветовав спросить об этом у известного астролога Василисы Володиной.

В ответ Лера рассказала, что Володина удалилась из Инстаграма телеведущей. Ей не понравилось употребление Лерой ненормативной лексики. Гузеева этому очень удивилась, отметив, что телевизор иногда "сносит голову случайным людям".

В начале июня Лера Кудрявцева впервые открыто заговорила о беременности. До этого момента 47-летняя знаменитость не комментировала слухи о скором пополнении в семействе, несмотря на обсуждения в сети.