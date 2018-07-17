"Она хотела меня убить", приемный сын Зверева нашел свою биологическую мать

Сын шоумена Сергея Зверева несколько лет назад узнал, что не является родным ребенком гламурного стилиста. С тех пор он искал своих биологических родителей. Свою родную мать он впервые увидел в программе «На самом деле».

После оглашения результатов ДНК-эспертизы, которые подтвердили родство, молодой человек, воспитанный в звездной семье популярного стилиста и мать, много лет назад бросившая младенца в детском доме встретились. И первый вопрос, который задал Сергей женщине, которая его родила был: «Почему?». И услышал банальный ответ: «Испугалась, убежала от проблем. Тебе восьми месяцев не было, ты родился. Мне было 20. С мужем мы разводились, сходились. Я не знаю, что сказать».

Виктория Парфенова рассказала, что с мужем на тот момент они вместе не жили, поэтому о нежелательной беременности супруги он не знал. Да и не собиралась она ему ничего рассказывать, потому что ребенок был не от него. Виктория решила отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, вот только месть вылилась ей боком. Она забеременела.

Биологическая мать Зверева призналась, что не хотела ребенка, и именно из-за попыток прервать беременность и убить малыша еще в утробе роды начались раньше срока. "Я убежала с роддома в халате и ночнушке, в общественном транспорте ехала в таком виде. А через три года мне пришло письмо из дома малютки, чтобы я приехала и написала отказную", – пряча глаза вспоминала Парфенова.

Так она увидела своего сына второй раз и вновь отказалась от него, боясь, что, если расскажет правду и заберет ребенка, это разрушит ее новый брак. «Помню только, как его привели в кабинет, показали его… Он стоял, на меня смотрел. Потом его вывели из кабинета. Он пошел по коридору, постоянно оборачивался. Эта картина постоянно у меня в глазах", – рассказала женщина.

Виктория Парфенова сообщила, что при рождении дала ребенку имя Дмитрий, это уже в детском доме он его назвали Сергеем.