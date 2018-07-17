"От него все в шоке больше,чем американцы от наших ракет",друзья о Шнуре и дамах

Расставание Сергея Шнурова с женой Матильдой, стихи о женщинах, которые цитируют и обсуждают в сети, новые подружки, с которыми он путешествует по Италии, вызывает бурный интерес у масс-медиа и пользователей Сети. Однако близкий друг музыканта Стас Барецкий, не исключает, что все это всего лишь трюк со стороны Шнура, уж слишком крепкой была пара.

«Я надеюсь, что скоро их будет ждать яхта, совместная фотография, поцелуйчики и надписи: «Мы помирились, у нас все хорошо!» А вдогонку и новая песня про любовь до гроба. Шнура до конца знать нельзя – даже тот, кто с ним живет, не понимает, какой выкидон он сделает в следующий раз», - поделился с журналистами «Собеседника» Барецкий.

О популярности лидера группы «Ленинград» у дам ходят легенды. Уже сейчас Его друзей одолевают поклонницы с просьбами познакомить со Шнуром. Они все мечтают стать второй Матильдой. «Что бы он ни сделал – даже пусть пьяным будет валяться на лавочке, – девки по нему все равно сохнуть будут. У Шнура в этом плане дар свыше. Таким обаянием обладает еще один персонаж – Дима Нагиев. Но тот свое наработал, а Шнур получил сверху. Он в поте лица особо не трудился», - уверен товарищ Сергея.

И все же, если брак сохранить не удастся, новая женщина у Шнурова появится еще не скоро. Легкий, ни к чему не обязывающий секс - вот именно то, что нужно певцу, чтобы залечить свои душевные травмы, считает Стас Барецкий.

«Сейчас идет волна популярности – девок вокруг много, какой смысл с кем-то завязывать серьезные отношения? А чего стесняться? Он это заслужил. Шнур имеет право пользоваться своей популярностью, как считает нужным. Да, он человек неоднозначный, сложный. Он может выкинуть такое, что все удивятся даже больше, чем американцы от наших ракет. Каким будет его следующий шаг, сказать не может никто», - считают друзья музыканта.