Елена Яковлева мечтает избавить сына от татуировок

Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса в сетевом пространстве чаще всего называют фриком из-за огромного количества татуировок, которые покрывают не только его тело, но даже лицо юноши.

Журналисты не раз задавали звезде неудобный вопрос о том, что ее сын выглядит по меньшей мере странно, но Елена, как любящая мать, надеялась, что наследник перебесится и возьмется за ум. «Каждый человек должен взрослеть и умнеть сам. Я свои мозги ему никак не могла вложить», - призналась актриса «Собеседнику» и сообщила, что вот теперь Денис уже пожалел о своем глупом увлечении татуировками.

«Сейчас он жалеет, что сделал эти татуировки, но будем что-нибудь делать. Хотелось бы, чтобы изобрели лекарство, которое разъедает татуировки не так болезненно, как это происходит сейчас», - рассказала Яковлева. Сын знаменитости работает в школе, он прекрасно ладит с детьми и рассказывает им, как глупо было разрисовывать свое тело.

А на извечное сравнение ее сына с рэпером Тимати по количеству нательной живописи она низменно отвечает: «По сравнению с тем, что есть у Дениса, Тимати отдыхает. Ему еще работать и работать. Хотя, лучше не надо».