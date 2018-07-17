Радиоведущая Ксения Стриж взяла подростка из детдома
17 июля 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известная радиоведущая Ксения Стриж призналась, что взяла из детского дома четырнадцатилетнего мальчика по имени Никита. Согласно последней информации, подросток уже приехал в Москву из Челябинска.
Ксения сообщила, что мальчик, мать и отец которого лишены родительских прав, гостил у нее во время зимних каникул. Радиоведущей тогда показалось, что она сможет дать Никите хорошую жизнь.
Как сообщает "СтарХит", школьник мечтает поступить в цирковое училище. Стриж отметила, что в настоящий момент ее главное желание – это поступление мальчика в данное учебное заведение.
Отметим, что знаменитость не может иметь собственных детей из-за давнего неприятного случая.
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