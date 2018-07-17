Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
17 июля 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Агата Муцениеце поразила поклонников кардинальной сменой имиджа. Некоторые фанаты решили, что звезда таким образом привлекает перемены в собственной личной жизни.
Агата на сей раз выкрасила волосы в ярко-красный цвет и сделала каре. Снимок Муцениеце опубликовала на своей страничке в социальной сети, вызвав целый шквал обсуждений. Многие не поняли столь радикального поступка и спросили, зачем актриса это сделала.
Нашлись, однако, и благосклонно настроенные фолловеры, которые заметили, что Агата очень красивая девушка и ей идет абсолютно все.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес