Сын Сергея Зверева наконец нашел свою биологическую мать
17 июля 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сын стилиста Сергея Зверева наконец смог найти свою биологическую мать. Молодой человек начал поиски женщины после того, как его бабушка в ссоре заявила, что на самом деле его взяли из детдома.
Несколько раз Сергей Зверев-младший появлялся на различных телешоу, пытаясь найти маму, однако лишь последняя попытка увенчалась успехом. В рамках одного из последних ток-шоу выяснилось, что сотрудники передачи нашли женщину, которая является его родительницей, передает "СтарХит".
К настоящему моменту известно, что при рождении мальчик получил имя Дмитрий, однако после усыновления оно было изменено.
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