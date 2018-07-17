Сын Сергея Зверева наконец нашел свою биологическую мать

Сын стилиста Сергея Зверева наконец смог найти свою биологическую мать. Молодой человек начал поиски женщины после того, как его бабушка в ссоре заявила, что на самом деле его взяли из детдома.

Несколько раз Сергей Зверев-младший появлялся на различных телешоу, пытаясь найти маму, однако лишь последняя попытка увенчалась успехом. В рамках одного из последних ток-шоу выяснилось, что сотрудники передачи нашли женщину, которая является его родительницей, передает "СтарХит".

К настоящему моменту известно, что при рождении мальчик получил имя Дмитрий, однако после усыновления оно было изменено.