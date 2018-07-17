Жена Дмитрия Тарасова показала идеальный живот через шесть дней после родов

Жена футболиста Дмитрия Тарасова поразила поклонников своим внешним видом всего через шесть дней после родов. Анастасия опубликовала фотографию, на которой можно увидеть ее идеально плоский живот.

На новом снимке молодая модель запечатлена стоящей среди шариков с новорожденной дочерью на руках. Новоиспеченная мать нежно целует малышку. Интересно, что она абсолютно не стесняется ходить в коротком топе и обтягивающих спортивных штанах всего лишь через шесть дней после появления девочки на свет.

Поклонники Анастасии отметили, что она прекрасно выглядит и добавили, что это результат ее работы над собой во время беременности. Супруга Тарасова за девять месяцев набрала около 7 килограммов, поскольку следила за своим питанием.