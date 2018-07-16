Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с 50-летием
16 июля 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня мужу Анжелики Варум Леониду Агутину исполнилось 50 лет. В честь этого юбилея Варум выступила с трогательным обращением к своему супругу. Она поблагодарила за все счастливые и не очень радостные моменты их совместной жизни.
Анжелика подчеркнула, что ничего не хочет вычеркивать из памяти. "Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий нашей совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов", - написала Варум. Она назвала Леонида, единомышленником, защитником и родственной душой. А как музыканту она пожелала Агутину неиссякаемого вдохновения, закончив свою тираду красивыми стихами.
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