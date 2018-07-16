Леонид Якубович показал голый торс в программе "Жить здорово!"
16 июля 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
В последнем выпуске телепередачи Елены Малышевой "Жить здорово!" гостем стал 72-летний Леонид Якубович. Ведущие шоу решили показать зрителям, что мужчина в любом возрасте может прекрасно себя чувствовать и выглядеть.
Популярный телеведущий разделся по просьбе своего коллеги Валдиса Пельша, который тут же дал Якубовичу совет в таком виде идти на шоу "Давай поженимся". Елена Малышева сказала ему в ответ, что у Леонида Якубовича все прекрасно в личной жизни, а он сам – образец семейного счастья. "Такое тело пропадает", - продолжил восхищаться Валдис.
Отметим, раньше Якубович весил больше центнера, но ради близких занялся теннисом и сумел прийти в форму.
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