В последнем выпуске телепередачи Елены Малышевой "Жить здорово!" гостем стал 72-летний Леонид Якубович. Ведущие шоу решили показать зрителям, что мужчина в любом возрасте может прекрасно себя чувствовать и выглядеть. Леонид Якубович рассказал секрет своего похудения

Популярный телеведущий разделся по просьбе своего коллеги Валдиса Пельша, который тут же дал Якубовичу совет в таком виде идти на шоу "Давай поженимся". Елена Малышева сказала ему в ответ, что у Леонида Якубовича все прекрасно в личной жизни, а он сам – образец семейного счастья. "Такое тело пропадает", - продолжил восхищаться Валдис.

Отметим, раньше Якубович весил больше центнера, но ради близких занялся теннисом и сумел прийти в форму.