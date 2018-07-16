Григорий Лепс не попал в фонограмму на свадьбе Эмина Агаларова

Григорий Лепс тоже иногда позволяет себе выступить под фонограмму. Такой вывод можно сделать, посмотреть видео со свадьбы Эмина Агаларова, которую сейчас бурно обсуждает общественность.

Григорий Лепс с Тимати и Эмином Агаларовым исполнили хит "Я уеду жить в Лондон". Российский певец забыл вовремя открыть рот во время фонограммы. Видео с мероприятия опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram. Промах Лепса не остался не замеченным пользователями. Они отметили, что исполнитель их разочаровал и пристыдили его за подобный непрофессионализм.

Эмин Агаларов женился на модели - «мисс Мордовии – 2004» Алене Гавриловой. На свадьбе Эмина и Алены гуляли только близкие родственники Агаларова и Гавриловой и звезды шоу-бизнеса.