Григорий Лепс не попал в фонограмму на свадьбе Эмина Агаларова
16 июля 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Григорий Лепс тоже иногда позволяет себе выступить под фонограмму. Такой вывод можно сделать, посмотреть видео со свадьбы Эмина Агаларова, которую сейчас бурно обсуждает общественность.
Григорий Лепс с Тимати и Эмином Агаларовым исполнили хит "Я уеду жить в Лондон". Российский певец забыл вовремя открыть рот во время фонограммы. Видео с мероприятия опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram. Промах Лепса не остался не замеченным пользователями. Они отметили, что исполнитель их разочаровал и пристыдили его за подобный непрофессионализм.
Эмин Агаларов женился на модели - «мисс Мордовии – 2004» Алене Гавриловой. На свадьбе Эмина и Алены гуляли только близкие родственники Агаларова и Гавриловой и звезды шоу-бизнеса.
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