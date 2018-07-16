Дима Билан рассказал, почему пока не планирует заводить детей

Популярный певец Дима Билан решил удовлетворить любопытство своих многочисленных поклонников и впервые заговорил о детях, признаваясь, что не готов еще к такой серьезной ответственности. Дима Билан перенес на ногах бронхит и госпитализирован с пневмонией

Дима рассказал, что было время, когда он задумался о продолжении рода, но в последний момент передумал. Дело в том, что он не все еще открыл в этой жизни, чтобы заводить детей. Он до сих пор спорит сам с собой, где лучше – в городе или на природе, в уединении и покое. Дима еще не впитал в себя достаточно знаний и впечатлений, чтобы делиться ими с детьми.