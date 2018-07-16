Наталья Громушкина рассталась со вторым мужем

Актриса Наталья Громушкина откровенно рассказала о разводе со вторым мужем Ильей Оболонковым. Супруги развелись после шести лет семейной жизни. Громушкина уверяет, что после развода они с Оболонковым сохранили добрые отношения. Илья много времени проводит с их дочерью Илианой. Домогаров-старший сегодня отмечает юбилей

Первым мужем Натальи Громушкиной был Александр Домогаров. После развода с ним она растила сына Гордея. Сейчас подростку 13 лет. Звезда сериала «Город соблазнов» и мюзикла «Чикаго» Наталья Громушкина рассказала, что бывший муж Илья всегда готов остаться с детьми, если ей надо уехать по работе или на гастроли.

«Мы оба еще молодые, обязательно встретим новую любовь», - цитирует актрису «СтарХит». Они разъехались по разным квартирам. Дочка живет с мамой. «Мы часто созваниваемся, советуемся друг с другом по каким-то вопросам, особенно если дело касается творческих проектов или детей. Папа проводит достаточно много времени с Илианой», рассказала Громушкина.

Первый муж Натальи недавно отмечал 55-летние.