В сети обсуждают свадьбу Эмина Агаларова
16 июля 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают свадьбу Эмина Агаларова. Певец женился на модели - «мисс Мордовии – 2004» Алене Гавриловой. На свадьбе Эмина и Алены гуляли только близкие родственники Агаларова и Гавриловой и звезды шоу-бизнеса.
Видеозаписи со свадьбы в Инстаграм выложил продюсер Сергей Кожевников. Кристина Орбакайте опубликовала в Инстаграм свое фото в роскошном платье. Поклонники отметили, что старшая дочь Пугачевой выглядела как невеста.
"Прекрасное цветочно - воздушное настроение. Свадьба пела и плясала", - рассказала певица.
Продюсер Кожевников похвалил Полину Гагарину, исполнившую для молодоженов эту песню.
На свадьбе присутствовали артисты Валерий Меладзе, Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Тимати. Отличился Лепс, у которого сегодня день рождения.
На свадьбе выступил и Владимир Кузьмин, о недавнем разводе певца пишут СМИ. Для Эмина Алена стала второй женой. Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В браке у них родились сыновья-близнецы. А уже после расставания Лейла удочерила девочку. Эта малышка так полюбилась Эмину, что он стал тоже ее отцом. У Алены Гавриловой растет сын.
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