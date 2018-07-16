В сети обсуждают свадьбу Эмина Агаларова. Певец женился на модели - «мисс Мордовии – 2004» Алене Гавриловой. На свадьбе Эмина и Алены гуляли только близкие родственники Агаларова и Гавриловой и звезды шоу-бизнеса.

Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer)15 Июл 2018 в 5:22 PDT

Видеозаписи со свадьбы в Инстаграм выложил продюсер Сергей Кожевников. Кристина Орбакайте опубликовала в Инстаграм свое фото в роскошном платье. Поклонники отметили, что старшая дочь Пугачевой выглядела как невеста.



"Прекрасное цветочно - воздушное настроение. Свадьба пела и плясала", - рассказала певица.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)15 Июл 2018 в 5:00 PDT

Продюсер Кожевников похвалил Полину Гагарину, исполнившую для молодоженов эту песню.

Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer)16 Июл 2018 в 12:35 PDT

На свадьбе присутствовали артисты Валерий Меладзе, Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Тимати. Отличился Лепс, у которого сегодня день рождения.

Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer)14 Июл 2018 в 12:45 PDT

На свадьбе выступил и Владимир Кузьмин, о недавнем разводе певца пишут СМИ. Для Эмина Алена стала второй женой. Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В браке у них родились сыновья-близнецы. А уже после расставания Лейла удочерила девочку. Эта малышка так полюбилась Эмину, что он стал тоже ее отцом. У Алены Гавриловой растет сын.