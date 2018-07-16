Анастасия Заворотнюк опубликовала редкие фото сына и мужа

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, известная "прекрасная няня", опубликовала в Инстаграм редкие семейные фото. Обычно актриса рассказывает о своей работе или поздравляет с днем рождения подруг.

Но настал прекрасный повод показать сына. У Майка в этом году два важных события. Юноша окончил школу, и на днях ему исполнилось 18 лет. Для каждой мамы это волнительные моменты.

Нужно определить будущее своего ребенка, выбрать, чем заняться, куда пойти учиться. Известно, что младший ребенок Анастасии Заворотнюк увлечен музыкой.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)13 Июл 2018 в 10:58 PDT

Возможно, Майк станет музыкантом.

А еще Анастасия показала дочку Анну. 22-летняя дочь актрисы - мамина копия.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)24 Май 2018 в 11:56 PDT

"Восемнадцать - и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперёд, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днём Рождения, сын!" - поздравила она сына. Все мамы хотят детям счастья.

Завортнюк счастливая женщина: дети, любимый муж прославленный фигурист Петр Чернышев и работа.