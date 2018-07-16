Анфиса Чехова пообещала выйти замуж и родить дочку в будущем году

Телеведущая Анфиса Чехова пообещала выйти замуж и родить дочку уже в будущем году. Мама теледивы отметила день рождения, и дочь сделала ей оригинальное пожелание. "Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году", - рассказала Чехова.

Телеведущая после расставания с отцом своего сына актером Гурамом Баблишвили ни словом не обмолвилась о своих делах на "личном фронте". Сама она шикарно выглядит, делится рецептами, как ей удалось похудеть и добиться красивой стройной фигуры. Чехова часто выкладывает фотографии с заграничных курортов. Сын Соломон живет и с мамой в Москве, и с папой в Грузии.

В день рождения мамы Анфиса Чехова разоткровенничалась.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)15 Июл 2018 в 9:07 PDT

Оказывается у нее есть родной дядя. Они с мамой Анфиса двойняшки. И у дяди неделю назад родился внук. Чехова уже подарила маме несколько лет назад внука, теперь пообещала внучку.

Поклонники теледивы считают, что она может сойтись с бывшим мужем-актером, которого уличили ранее в измене. Но, возможно, у Анфисы Чеховой есть любимый человек, за которого она собирается выйти замуж. Так время летит стремительно, а Анфиса наобещала внучку в будущем году, надо ждать интересных новостей от нее.