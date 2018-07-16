Светлана Лобода раскрыла необычное имя младшей дочери

Известная российская певица Светлана Лобода раскрыла имя своей младшей дочери. Артистка стала матерью во второй раз почти два месяца назад, однако до этого не рассказывала поклонникам, как назвала девочку.

Светлана решила не томить фанатов и призналась, что дала дочери необычное имя – она назвала малышку Тильдой, сообщает "7 дней". Заявление певицы вызвало новую волну обсуждений, поскольку ранее в СМИ появились слухи, что отцом ребенка является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Многие заметили аналогии в именах маленькой девочки и знаменитого артиста.

Сама Лобода никак не комментирует домысли журналистов. Не исключено, что женщина хотела продолжить традицию и именно поэтому назвала младшую дочь редким именем. Дело в том, что старшего ребенка Светланы зовут Евангелина.