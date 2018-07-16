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Светлана Лобода раскрыла необычное имя младшей дочери

16 июля 2018, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Лобода раскрыла необычное имя младшей дочери
фото: globallookpress.com

Известная российская певица Светлана Лобода раскрыла имя своей младшей дочери. Артистка стала матерью во второй раз почти два месяца назад, однако до этого не рассказывала поклонникам, как назвала девочку.

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Светлана решила не томить фанатов и призналась, что дала дочери необычное имя – она назвала малышку Тильдой, сообщает "7 дней". Заявление певицы вызвало новую волну обсуждений, поскольку ранее в СМИ появились слухи, что отцом ребенка является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Многие заметили аналогии в именах маленькой девочки и знаменитого артиста.

Сама Лобода никак не комментирует домысли журналистов. Не исключено, что женщина хотела продолжить традицию и именно поэтому назвала младшую дочь редким именем. Дело в том, что старшего ребенка Светланы зовут Евангелина.

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