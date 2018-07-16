Мать внука Марии Шукшиной закрутила новый роман
16 июля 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Мать внука актрисы и телеведущей Марии Шукшиной закрутила новый роман. Фрейя Зильбер не так давно смогла добиться своего и доказать, что отцом ее сына Марка действительно является Макар Касаткин.
После того, как конфликт был исчерпан, Мария Шукшина пообещала помогать молодой матери и своему внуку. Более того, артистка сообщила о готовности забрать мальчика на воспитание, однако Фрейя наотрез отказалась.
Как сообщает портал teleprogramma.pro, несколько месяцев назад молодая мать начала встречаться со своим давним знакомым. Недавно она рассекретила его имя. 21-летнего возлюбленного Зильбер зовут Никита Костюченков, ему 21 год, он профессионально занимается бодибилдингом. Поклонники Фрейи желают ей наконец обрести счастье в личной жизни.
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