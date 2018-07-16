Леонид Агутин сегодня отмечает юбилей

В понедельник, 16 июля, известный российский музыкант Леонид Агутин празднует юбилей. Артист стал невероятно популярен в нашей стране после того, как в 1994 году выпустил свой первый сольный альбом.

Впоследствии зрители пришли в восторг от его дуэта с женой Анжеликой Варум. Супруги до сих пор собирают полные концертные залы во время совместных выступлений.

Трудно поверить, что артисту, когда-то выпустившему хит "Босоногий мальчик", сегодня исполняется 50 лет, передает портал teleprogramma.pro. Однако поклонники Леонида Агутина убеждены – за время своей карьеры он принял участие в огромном количестве успешных проектов и не планирует останавливаться на достигнутом.