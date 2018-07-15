Осиная талия певицы Пелагеи шокировала поклонников

Знаменитая российская певица Пелагея поразила поклонников своей потрясающей фигурой. В минувшую субботу в одном из московских ресторанов состоялась вечеринка по случаю 32-летия известной артистки.

На шумном празднике звезды присутствовал ее супруг Иван Телегин, родные люди и близкие друзья. Сама Пелагея уже давно ничего не публикует в социальных сетях, однако фотографии с торжества все же появились в сети, передает сегодня днем "7 Дней".

Певица появилась на празднике в длинном черном платье с глубоким декольте и открытой спиной. На снимках можно увидеть, что Пелагея очень похудела – ее талия кажется осиной. Артистка не раз говорила, что ей непросто держать себя в форме, однако в настоящий момент фигура звезды достойна восхищения.