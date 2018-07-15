Осиная талия певицы Пелагеи шокировала поклонников
15 июля 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская певица Пелагея поразила поклонников своей потрясающей фигурой. В минувшую субботу в одном из московских ресторанов состоялась вечеринка по случаю 32-летия известной артистки.
На шумном празднике звезды присутствовал ее супруг Иван Телегин, родные люди и близкие друзья. Сама Пелагея уже давно ничего не публикует в социальных сетях, однако фотографии с торжества все же появились в сети, передает сегодня днем "7 Дней".
Певица появилась на празднике в длинном черном платье с глубоким декольте и открытой спиной. На снимках можно увидеть, что Пелагея очень похудела – ее талия кажется осиной. Артистка не раз говорила, что ей непросто держать себя в форме, однако в настоящий момент фигура звезды достойна восхищения.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес