Известная российская актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова решилась на кардинальные перемены. Артистка решила поэкспериментировать со своим имиджем и поразила поклонников.

Дарья сделала довольно короткую и стильную стрижку. Впоследствии Сагалова сфотографировалась и опубликовала снимок с обновленной прической в социальной сети.

Очевидно, актриса никого не предупредила о своих планах, поскольку даже ее близкие знакомые были шокированы, увидев платиновый "боб". Дарья долгое время носила длинные волосы, однако в апреле она подстригла их, сделав модное каре. Теперь она решила пойти еще дальше. Фанаты оценили перемены во внешности Сагаловой и сочли их удачными.