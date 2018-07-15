Звезда сериала "Счастливы вместе" кардинально сменила имидж
15 июля 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова решилась на кардинальные перемены. Артистка решила поэкспериментировать со своим имиджем и поразила поклонников.
Дарья сделала довольно короткую и стильную стрижку. Впоследствии Сагалова сфотографировалась и опубликовала снимок с обновленной прической в социальной сети.
Очевидно, актриса никого не предупредила о своих планах, поскольку даже ее близкие знакомые были шокированы, увидев платиновый "боб". Дарья долгое время носила длинные волосы, однако в апреле она подстригла их, сделав модное каре. Теперь она решила пойти еще дальше. Фанаты оценили перемены во внешности Сагаловой и сочли их удачными.
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