Юлия Ковальчук уехала с дочкой из России и несколько дней не заходила в соцсети
15 июля 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Юлия Ковальчук отправилась с маленькой дочкой Амелией на отдых за границу. Согласно последней информации, артистка устроила малышке фотосессию на испанском побережье.
Знаменитость призналась, что в течение нескольких дней не сделала ни одной своей фотографии и ни разу не зашла в социальные сети, зато теперь у нее есть огромное количество снимков Амелии.
Юлия, однако, не спешит делиться фотографиями дочки со своими поклонниками, несмотря на то, что девочке исполнилось уже девять месяцев. Отметим, что Ковальчук держала в тайне свою беременность, а после родов полгода не называла имя ребенка.
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