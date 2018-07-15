Юлия Ковальчук уехала с дочкой из России и несколько дней не заходила в соцсети

Известная российская певица Юлия Ковальчук отправилась с маленькой дочкой Амелией на отдых за границу. Согласно последней информации, артистка устроила малышке фотосессию на испанском побережье.

Знаменитость призналась, что в течение нескольких дней не сделала ни одной своей фотографии и ни разу не зашла в социальные сети, зато теперь у нее есть огромное количество снимков Амелии.

Юлия, однако, не спешит делиться фотографиями дочки со своими поклонниками, несмотря на то, что девочке исполнилось уже девять месяцев. Отметим, что Ковальчук держала в тайне свою беременность, а после родов полгода не называла имя ребенка.