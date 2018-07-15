Ольгу Бузову за плагиат может оштрафовать FIFA

Ольгу Бузову за откровенный плагиат может оштрафовать FIFA. Не певица, чей образ она примерила на себя, не музыкант, чью песню она, например, перепела, а международная спортивная организация. И все же речь идет о незаконном использовании их зарегистрированной эмблемы.

Ушлая Бузова решила заработать на чемпионате мира по футболу и раскрученном бренде. Она наладила производство сувенирной продукции, в том числе и майки с изображение импровизированного круга из восьми звёзд со словом «чемпион». Певица объяснила, что этот логотип был придуман для раскрутки одной из своих композиций и в качестве поддержки российской сборной.

Вот только «придуман» тут вряд ли уместное слово. Поскольку эмблема практически полностью повторяет логотип FIFA. К тому же Бузова не постеснялась спереть еще и кубок, который, как две капли воды похож на трофей, который разыгрывается на европейском футбольном турнире под патронатом FIFA и тоже поместить на собственные футболочки. Она с гордостью носит их, выкладывает фото в социальных сетях, а восторженные поклонники, которые хотят быть как Бузова, раскупают из как горячие пирожки.

Интересно, сколько Бузова потратит на адвокатов в суде, если FIFA решит привлечь ее к ответственности за незаконное использование официально зарегистрированного логотипа футбольной ассоциации. Ведь спортивные функционеры легко могут отсудить у российской поп-дивы не только возмещение всей прибыли, но и потребовать компенсации морального ущерба. При таком раскладе, овчинка вряд ли стоит выделки.