Жена Дмитрия Тарасова выписалась из роддома на фоне слухов о неверности мужа

Молодая супруга футболиста Дмитрия Тарасова выписалась из роддома с маленькой дочкой. Радостное событие произошло на фоне появившихся в сети слухов о неверности спортсмена своей законной жене.

В сети появилась информация о том, что Тарасов якобы закрутил интрижку с азербайджанской моделью Кристиной Замир, которая опубликовала на своей страничке в Instagram фото с футболистом. Более того, красотка саркастически попросила прощения у Ольги Бузовой и заметила, что в жизни Дмитрий "намного лучше".

Как сообщает "7 Дней", впоследствии Кристина намекнула на весьма близкую дружбу со спортсменом, отметив, что рядом с ней просто невозможно переключаться на других женщин. Позже она добавила, что не стремится вызвать ревность только что ставшей матерью Анастасии.

Сам Тарасов никак не отреагировал на подобные высказывания. Через пару дней он забрал из роддома жену и дочь. Пара выглядела очень счастливой.