Легендарная звезда телевидения часто пьет и уже не помнит себя

Легендарной советской телеведущей Светлане Моргуновой 78-лет и до недавнего времени ее приглашали на различные программы и ток-шоу. Но в последнее время ее совсем не видно на экранах. По словам коллег, артистка «опустилась и сильно пьет». К тому же у звезды началась старческая деменция.

В 1961 году на экранах появилась Светлана Моргунова. Она читала новости, вела программу передач, но главными для ее стали музыкальные передачи: "Огоньки", концерты, фестивали. Она была любимица миллионов, ее голос невозможно было спутать ни с кем другим, ее любили, ей восхищались, но сейчас она превратилась в «маленькую старушку в несвежей одежде». И виной тому, не только старость, но и пагубная привычка.

«Мы увидели маленькую старушку в несвежей одежде, которая часто несла околесицу со сцены, и ахнули, ведь это была легендарная и обожаемая Моргунова!» — цитируют «Дни.ру» одного из зрителей концерта в Кремле.

Друзья и знакомые прославленной телеведущей в ужасе от происходящего, они утверждают, что Моргунову все чаще видят в компании сомнительных людей со стаканом в руках. «Вести концерты, тем более передачи ее уже не зовут. Денег не хватает. Чувство нереализованности и ощущение, что все позади, вероятно, и привело к трагедии, – полагают в окружении Моргуновой. – Она настолько срослась с профессией, что всегда говорила: "Я сдохну без работы!" А сейчас у нее, по всей видимости, начинается старческая деменция – смотреть на нее просто страшно. От какой-то обиды на весь мир она начала выпивать, вдруг как-то опустилась", - рассказали коллеги.

Впрочем, слухи о том, что звезда советского ТВ не прочь выпить, ходили всегда. Слишком напряженная работа в кадре, а всенародная популярность только добавляла всевозможных застолий, банкетов и праздников.

«На лютом холоде, после перелетов, застолий и бессонных ночей Моргунова попросит: «Сашка, плесни рюмашку винца». Прическу поправит, тем же поставленным голосом, которым ведет концерты в Колонном зале и Кремле, спросит: «Кто там следующий?», и пошла объявлять», - рассказывал в одном из интервью режиссер Александр Левшин.

У Светланы Моргуновой есть взрослый сын.