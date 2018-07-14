Послушайте, как Никита Пресняков спел кавер на хит певицы Адель «Skyfall»

Никита Пресняков пошел по стопам своих звездных родителей и стал музыкантом. Пресняков опубликовал ролик своего исполнения хита британской певицы Адель "Skyfall". Поклонники внука Аллы Пугачевой заметили, что для этой семьи мнение, что природа отдыхает на детях талантливых людей, не действует. Дети Пугачевой показали модный наряд, в котором можно покататься на яхте

Никита поет и сам аккомпанирует себе на рояле. "Никитос. Это. Супер. Просто. Класс молодец!", "Тебе очень идёт рояль а роялю ты ))", "Ника, любим", "Классно! Никита молодец! Браво!"

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)13 Июл 2018 в 6:44 PDT

Подписчики в Истаграм стразу стали вспоминать родственников Никиты - бабушку Аллу Борисовну, отца Вламимира Преснякова, маму Кристину Орбакайте.

"В детстве от А.Б. тащилась, росла с её песнями, в молодости от песен твоего папки Володи балдела,"летала" вместе с его "стюардессой Жанной", а сейчас вот от твоего творчества тащюсь. Каждый из вас несёт что то своё и олицетворяет свою эпоху и это здорово", - похвалила дама, назвавшая себя "почти бабулькой". Напомним, дед по линии мамы - отец Кристины - актер. Родители папы Владимир Пресняков-старший и Елена Преснякова - музыканты.

Елена Преснякова работает в ансамбле "Самоцветы" десятки лет. Старший Пресняков - саксофонист.

Никита Пресняков получил хорошее заграничное образование, но работать вернулся на родину. Он солист своей группы, пишет музыку и стихи.