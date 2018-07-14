Известная актриса уснула и сигаретой, в результате попала в реанимацию
14 июля 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в одну из больниц Подмосковья с сильным ожогом тела. Марианна Рубинчик находится в отделении реанимации. Актриса на своей даче в Ленинском районе Московской области курила и уснула.
Инцидент произошел еще 29 июня. СМИ только узнали о беде Марианны Рубинчик. Вероятно, сигарета выпала из руки уснувшей актрисы, и началось возгорание. Марианну перевезли из подмосковной клиники в московскую больницу.
По предварительным данным у нее сильно обожжены лицо, шея и руки. Медики говорят - ожоги 51 процента тела.
Рубинчик — дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Марианна снялась в фильмах
«Нанкинский пейзаж», «Кино про кино», сериалах «Час Волкова-3» и .«Час Волкова-4», «Медвежья охота», «Старые долги»
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