Известная актриса уснула и сигаретой, в результате попала в реанимацию

Российская актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в одну из больниц Подмосковья с сильным ожогом тела. Марианна Рубинчик находится в отделении реанимации. Актриса на своей даче в Ленинском районе Московской области курила и уснула.

Инцидент произошел еще 29 июня. СМИ только узнали о беде Марианны Рубинчик. Вероятно, сигарета выпала из руки уснувшей актрисы, и началось возгорание. Марианну перевезли из подмосковной клиники в московскую больницу.

По предварительным данным у нее сильно обожжены лицо, шея и руки. Медики говорят - ожоги 51 процента тела.

Рубинчик — дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Марианна снялась в фильмах

«Нанкинский пейзаж», «Кино про кино», сериалах «Час Волкова-3» и .«Час Волкова-4», «Медвежья охота», «Старые долги»