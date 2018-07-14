Нынешнего мужа актрисы Натальи Антоновой предсказала гадалка

В одном из своих интервью актриса Наталья Антонова рассказала, как узнала о своём муже Николае Семёнове задолго до встречи с ним. На съёмках фильма ей довелось пообщаться с гадалкой, которая сообщила имя мужа.

Болезненно расставшись с отцом своего первого ребёнка Александром Вершининым, Наталья практически смирилась со своим одиночеством. Артистка заявила, что проживёт жизнь одна и новые отношения она заводить не хочет.

Однако во время съёмок фильма «Строптивая мишень» Антоновой довелось пообщаться с гадалкой, в чьей квартире снимали некоторые сцены фильма. Она сказала актрисе, что имя её будущего супруга начинается на букву «Н». При этом гадалка сообщила, что он её знает, но Наталья с ним пока не знакома.

Спустя год, на вечеринке у своей сестры Наталья действительно встретила мужчину с именем на букву «Н», Николая Вершинина. Он всячески помогал Антоновой после операции и оказывал моральную поддержку. Позже Вершинин признался, что сам подстроил их встречу, а после знакомства пара сыграла свадьбу, пишет Караван историй.