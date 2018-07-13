Популярный музыкант Валерий Сюткин признался, что на заре своего творческого пути принял участие в таком количестве различных конкурсов и неоплачиваемых шефских концертов, что оно пугает его самого.

«Для музыканта важно использовать все шансы, чтобы донести то, что он сочиняет, до как можно большего числа людей. Потому что главное для артиста – это достичь того момента, когда его нельзя заменить другим артистом. Это самобытность. Поэтому участие в конкурсе – это всегда мотивация. Количество конкурсов и шефских концертов, которые я давал за всю жизнь, меня пугает самого. Но на начальном этапе это необходимо каждому артисту», - рассказал Валерий Сюткин.

Секрет успеха, по мнению музыканта – не в аплодисментах и славе, не в финансовом благополучии, а в том, чтобы любить сам процесс написания песен и исполнения музыки. Без этого, уверен Сюткин, любой успех станет одноразовым.

«Если вы хотите состояться в музыке – учитесь писать песни. Только любовь к труду и к процессу делает эту профессию состоятельной», - посоветовал Валерий Сюткин своим юным коллегам в эфире НСН.