Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой
13 июля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский певец Вадим Казаченко развелся со своей супругой после целого ряда публичных скандалов. Данную информацию уже подтвердила Ольга Казаченко, родившая артисту сына Филиппа.
Известно, что решение о расторжении брака 55-летнего Вадима и его молодой супруги вступит в силу лишь через месяц, а пока каждый из супругов может его оспорить. Ольга заявила изданию "СтарХит", что вряд ли кто-то из них станет предпринимать шаги для воссоединения.
Отметим, что Казаченко состоял в браке с женщиной с 2014 года, однако через некоторое время самовольно освободил себя от брачных уз и женился на своем директоре Ирине Аманти.
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