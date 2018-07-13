Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой

Известный российский певец Вадим Казаченко развелся со своей супругой после целого ряда публичных скандалов. Данную информацию уже подтвердила Ольга Казаченко, родившая артисту сына Филиппа.

Известно, что решение о расторжении брака 55-летнего Вадима и его молодой супруги вступит в силу лишь через месяц, а пока каждый из супругов может его оспорить. Ольга заявила изданию "СтарХит", что вряд ли кто-то из них станет предпринимать шаги для воссоединения.

Отметим, что Казаченко состоял в браке с женщиной с 2014 года, однако через некоторое время самовольно освободил себя от брачных уз и женился на своем директоре Ирине Аманти.