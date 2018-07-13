Максакова удивила располневшей фигурой

Певица Мария Максакова разместила в Facebook фото, где она позирует вместе с украинским исполнителем Алексом Луной. Фанаты были потрясены, как их любимица в последнее время располнела.

Год назад после смерти мужа Мария сильно похудела и обрела довольно стройные формы. Тогда поклонники восхищались фигурой певицы, а теперь начали давать советы походить в спортивный зал или же сесть на диету, ведь выглядит она не так привлекательно, как раньше.

Напомним, Мария Максакова сейчас живет в Киеве вместе с младшим сыном и не собирается возвращаться на родину.

Ранее Мария Максакова поделилась с журналистами очень личной информацией. Артистка призналась, что иногда думает о нелегкой судьбе своей бабушки, которую она сейчас повторяет.