Максакова удивила располневшей фигурой
13 июля 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Мария Максакова разместила в Facebook фото, где она позирует вместе с украинским исполнителем Алексом Луной. Фанаты были потрясены, как их любимица в последнее время располнела.
Год назад после смерти мужа Мария сильно похудела и обрела довольно стройные формы. Тогда поклонники восхищались фигурой певицы, а теперь начали давать советы походить в спортивный зал или же сесть на диету, ведь выглядит она не так привлекательно, как раньше.
Напомним, Мария Максакова сейчас живет в Киеве вместе с младшим сыном и не собирается возвращаться на родину.
Ранее Мария Максакова поделилась с журналистами очень личной информацией. Артистка призналась, что иногда думает о нелегкой судьбе своей бабушки, которую она сейчас повторяет.
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