Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в бикини

Известная российская певица Наталья Сенчукова, которой в этом году исполнится 48 лет, продемонстрировала в сети идеальную фигуру в купальнике. Артистка уже долгие годы держит один и тот же вес.

Звезда призналась, что у нее хорошая генетика и "тонкая кость", однако она всю жизнь много двигалась и почти всегда правильно питалась. При росте 167 сантиметров Наталья весит всего 53 килограмма, передает "7 Дней".

Сенчукова отметила, что за время беременности она набрала 15 килограммов, однако вовремя взяла себя в руки и начала есть здоровую пищу, соблюдая режим питания. Раз в неделю Наталья позволяет себе булочку, сочник, а раз в полгода – жареную картошку, но в остальное время старается не злоупотреблять сладким и жирным.