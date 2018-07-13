Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в бикини
13 июля 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Наталья Сенчукова, которой в этом году исполнится 48 лет, продемонстрировала в сети идеальную фигуру в купальнике. Артистка уже долгие годы держит один и тот же вес.
Звезда призналась, что у нее хорошая генетика и "тонкая кость", однако она всю жизнь много двигалась и почти всегда правильно питалась. При росте 167 сантиметров Наталья весит всего 53 килограмма, передает "7 Дней".
Сенчукова отметила, что за время беременности она набрала 15 килограммов, однако вовремя взяла себя в руки и начала есть здоровую пищу, соблюдая режим питания. Раз в неделю Наталья позволяет себе булочку, сочник, а раз в полгода – жареную картошку, но в остальное время старается не злоупотреблять сладким и жирным.
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