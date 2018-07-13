Юрий Лоза прокомментировал уход Верки Сердючки

Известный российский рок-музыкант Юрий Лоза поразмышлял о том, что украинский артист Андрей Данилко решил распрощаться со сценическим образом экстравагантной проводницы Верки Сердючки.

Как отметил Лоза, Верка Сердючка неплохо кормила Андрея на протяжении многих лет, но сейчас уже сложно найти в образе что-то новое, чем-то удивить, сообщает teleprogramma.pro. "Состарилась девушка", - пошутил Лоза. В ее возрасте шутить на сексуальные темы уже просто неприлично.

Помощник украинского артиста Андрея Данилко прокомментировал информацию об отказе мужчины от образа Верки Сердючки. Игорь Турчинский с удивлением сообщил о том, что ничего не знал о намерении Андрея Данилко перестать выступать в образе Верки Сердючки.