Фигура Ирины Безруковой в бикини поразила поклонников

Известная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова поразила своих поклонников новой фотографией в бикини. Знаменитость в настоящий момент находится на гастролях в Краснодарском крае.

В свой выходной день Ирина отправилась в спа-салон, где, в частности, поплавала в бассейне и отдохнула на сеансе массажа.

Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram весьма оригинальную фотографию, на которой она запечатлена в красивом купальнике. Поклонники отметили, что у Безруковой идеальная фигура, несмотря на то, что женщине уже 53 года. Многие назвали Ирину настоящей "русалочкой".