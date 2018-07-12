Фигура Ирины Безруковой в бикини поразила поклонников
12 июля 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова поразила своих поклонников новой фотографией в бикини. Знаменитость в настоящий момент находится на гастролях в Краснодарском крае.
В свой выходной день Ирина отправилась в спа-салон, где, в частности, поплавала в бассейне и отдохнула на сеансе массажа.
Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram весьма оригинальную фотографию, на которой она запечатлена в красивом купальнике. Поклонники отметили, что у Безруковой идеальная фигура, несмотря на то, что женщине уже 53 года. Многие назвали Ирину настоящей "русалочкой".
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