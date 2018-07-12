Ксения Бородина раскритиковала семью Жанны Фриске
12 июля 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Ксения Бородина жестко раскритиковала семью покойной певицы Жанны Фриске. Знаменитость считает, что некоторые родственники артистки после ее кончины ведут себя недостойно.
По словам Ксении, ей очень обидно из-за того, что в нашей стране не умеют провожать ушедших из жизни людей красиво. Бородина подчеркнула, что смерть близкого человека является горем для каждой семьи, однако некоторые личности, а также журналисты даже в этой ситуации готовы "выливать грязь".
Телеведущая напомнила, что семья Жанны Фриске после ее кончины сделала 33 передачи, в которых присутствовали даже драки и сцены дележки денег. Ксения призвала в подобные моменты говорить об умерших только хорошее, уважая их память, а не "мусолить" личную жизнь усопших.
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