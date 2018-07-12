Ксения Бородина раскритиковала семью Жанны Фриске

Известная телеведущая Ксения Бородина жестко раскритиковала семью покойной певицы Жанны Фриске. Знаменитость считает, что некоторые родственники артистки после ее кончины ведут себя недостойно.

По словам Ксении, ей очень обидно из-за того, что в нашей стране не умеют провожать ушедших из жизни людей красиво. Бородина подчеркнула, что смерть близкого человека является горем для каждой семьи, однако некоторые личности, а также журналисты даже в этой ситуации готовы "выливать грязь".

Телеведущая напомнила, что семья Жанны Фриске после ее кончины сделала 33 передачи, в которых присутствовали даже драки и сцены дележки денег. Ксения призвала в подобные моменты говорить об умерших только хорошее, уважая их память, а не "мусолить" личную жизнь усопших.