Алика Смехова восхитила поклонников стойкой на руках в бикини

"Доброе утро, товарищи! Приступаем к производственной гимнастике!", - сказала 50-летняя актриса Аликова Смехова и ловко сделала стойку на руках. Восхитительную фигуру артистки, мамы двоих сыновей рассматривают ее поклонники. Смехова выложила фото в бикини, как делают сейчас ее коллеги. Фигуру Светланы Ходченковой обсуждают в сети: "стройная или тощая"

Поклонники рассмотрели звезду от головы до пальчиков ног. Заметили и красивое лицо, и плоский живот, и красивый педикюр.

Алика Смехова к себе относится жестко. Для сохранения такой фигуре не допускает никаких послаблений. По мнению актрисы, если хочешь чего-то добиться, не отступай от правил. У нее свои правила по питанию, по образу жизни. Раз в неделю Алика разгружается, не ест ничего, только пьет несладкий сок.

Смехова занимается йогой и плаванием. И считает важным позитивный настрой к окружающему миру. А себе она относится с иронией. Говорят, только умные люди способны относиться к себе с иронией.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)11 Июл 2018 в 1:57 PDT

"Какая вы худенькая! Отличное фото!)", "Это как раз к тому, что до старости ещё даалеко. Респект!", "Вот это стойка!!! Класс"