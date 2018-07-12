Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после скандала с отцовством
12 июля 2018, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Сын актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Макар Касаткин изменился до неузнаваемости после скандала с его отцовством. Молодая женщина Фрейя Зильбер родила сына и настаивала на проведении ДНК-теста.
Недавно выяснилось, что Макар действительно является биологическим отцом маленького Марка. В рамках шоу на телевидении были продемонстрированы шокирующие кадры, на которых можно увидеть изменившуюся внешность Касаткина – он поправился не на один десяток килограммов, передает "7 Дней". Еще весной, когда скандал только начал набирать обороты, сын Шукшиной был стройным и подтянутым юношей. Очевидно, переживания заставили его буквально "заедать" стресс.
Отметим, что он так и не прокомментировал сложившуюся ситуацию, а вот его мать заявила о готовности помогать своему внуку.
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