Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после скандала с отцовством

Сын актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Макар Касаткин изменился до неузнаваемости после скандала с его отцовством. Молодая женщина Фрейя Зильбер родила сына и настаивала на проведении ДНК-теста.

Недавно выяснилось, что Макар действительно является биологическим отцом маленького Марка. В рамках шоу на телевидении были продемонстрированы шокирующие кадры, на которых можно увидеть изменившуюся внешность Касаткина – он поправился не на один десяток килограммов, передает "7 Дней". Еще весной, когда скандал только начал набирать обороты, сын Шукшиной был стройным и подтянутым юношей. Очевидно, переживания заставили его буквально "заедать" стресс.

Отметим, что он так и не прокомментировал сложившуюся ситуацию, а вот его мать заявила о готовности помогать своему внуку.